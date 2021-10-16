Российские старшеклассники жестоко избили заступившегося за ребенка мальчика

В Нижегородской области в поселке Большое Козино подростка, который заступился за десятилетнего мальчика, избили старшеклассники. Об этом сообщает KP.RU.

Инцидент произошел 7 октября. Тогда ученики старших классов вымогали у десятилетнего российского ребенка пять тысяч рублей. Когда за него заступился школьник, его жестоко избили.

«Он сказал, что как вымогал деньги, так и будет вымогать. Я начинаю отходить, и тут мне вдруг резко прилетает кулак в глаз. У меня все помутнело, а в глазах начало сверкать, я "потерялся", а меня начали дальше добивать. Он бил мне в лицо и в голову», — рассказал он.

Из-за нападения глаз мальчика перестал видеть. Подросток также получил перелом лицевых костей. По словам матери пострадавшего, гарантий, что глаз снова будет видеть, врачи не дают.

По данным издания, когда делом занялись правоохранительные органы, старший инспектор ПДН отдела МВД России по Балахнинскому району Екатерина Богдарина якобы стала пытаться убедить пострадавшего мальчика в том, что его обидчики не виноваты.

«Она всеми путями старается изменить его показания и выгородить другого мальчика. Она говорит, что он спортсмен, и крест ставить на его карьере не хочет», — рассказала мать мальчика Татьяна Ниязова. Она добавила, что во время разговора по телефону сотрудница правоохранительных органов давила на ребенка и заявляла, что он «наговаривает». «Ты не можешь сказать, сколько он тебе нанес ударов. Ты помнишь один удар», — приводит издание слова Богдариной.

Следственный комитет начал проверку по факту давления со стороны сотрудника полиции и по факту самого инцидента.

Ранее на Сахалине воспитанники российского интерната избили одноклассницу и выставили ее босиком и без куртки на мороз. Девочку в одних носках обнаружила местная жительница, которая проезжала мимо на машине.