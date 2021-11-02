У россиянки забрали дочь в детский дом из-за неосторожного фото

У жительницы Сергиева Посада забрали дочь в детский дом из-за сделанного фото в ванной

У жительницы Сергиева Посада сотрудники опеки увезли 14-летнюю дочь из школы в детский дом, поводом для изъятия ребенка из семьи послужило неосторожно сделанное фото, сообщает RT.

Женщина пояснила, что ее дочь сделала селфи в ванной и отправила снимок своему однокласснику. На нем она полностью укутана в полотенце.

Классный руководитель девочки увидела фотографию и сочла ее слишком откровенной. Педагог рассказала о снимке несовершеннолетней социальным службам.

Благодаря вмешательству общественников, девочку спустя неделю вернули в семью. Сейчас жительница Подмосковья настаивает на наказании лиц, ответственных за изъятие ее дочери.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина рассказала о новых поправках в Семейный кодекс, которые позволят забирать детей из семей в качестве временной меры. Парламентарий отметила, что такие дополнительные меры защиты могут применяться, когда родители отсутствуют или неизвестны причины их отсутствия. При этом ребенка будут отправлять не в реабилитационный центр, а к бабушкам, дедушкам или другим родственникам.