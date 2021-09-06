Взявшая под опеку двух детей россиянка избивала их шлангом и совком

На Алтае осудят женщину, которая избивала взятых под опеку детей за непослушание

В городе Камень-на-Оби в Алтайском крае женщина, взявшая под опеку двух детей — мальчика и девочку, систематически избивала их различными способами. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета России (СКР).

Согласно данным следствия, с января 2020 по апрель 2021 года у женщины под опекой находились два ребенка 2008 и 2010 годов рождения, брат и сестра. Опекун часто избивала их резиновым шлангом, металлическим совком, ремнем, а также просто кулаками.

«Причиной психологического и физического насилия служило якобы непослушание опекаемых, которые неправильно выполняли работу по дому — плохо мыли пол, пропалывали огород и ухаживали за домашними животными, не вовремя приходили домой и другое», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Детей изъяли из семьи после того, как они обратились в органы опеки. Обвиняемая свою вину не признала, однако дело направлено в суд.

Ранее в Новокузнецке на детской площадке из-за детей произошел конфликт между двумя женщинами. Пьяная местная жительница выстрелила в свою знакомую из пневматического пистолета.