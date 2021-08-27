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Россиянин поднимал на руки и бил о землю пятилетнюю дочь сожительницы

Житель Новосибирской области жестоко избил пятилетнюю приемную дочь и чуть не убил ее
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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В селе Кожурла Убинского района Новосибирской области местный житель жестоко избил пятилетнюю дочь сожительницы. Об этом в пятницу, 27 августа, в своем Telegram-канале сообщает «КП».

По информации издания, соседи увидели, как мужчина издевается над ребенком, поэтому вызвали участкового и позвонили в больницу.

«Мы думали, он убьет девочку. Поднимал на руки, а потом со всей силы бросал на землю», — сообщили очевидцы. По их словам, ребенок кричал и плакал. Соседи рассказали, что младший брат бегал рядом и пытался помочь девочке, но отчим не переставал над ней издеваться.

Отмечается, что с россиянином разбирается местный участковый. По факту нанесения побоев ребенку проводится проверка.

Ранее 27 августа стало известно, что житель Ленинградской области до полусмерти избил годовалую падчерицу резиновым тапком. Ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом теменной кости, а также ушибами печени и поджелудочной железы.

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