Россия
 
Последние новости
Потери США в Кабуле оказались худшими за десять лет
Жиркова выгнали с базы сборной России
В российском городе ввели комендантский час из-за драк мигрантов с местными
Отец девятилетней россиянки-вундеркинда не обрадовался зачислению дочери в МГУ 
Россиян предупредили об увеличении ипотечных ставок
Подтверждены катастрофические последствия изменения климата
«Единая Россия» опубликовала предвыборную программу
Девушка запретила матери приходить на свадьбу из-за подарка жениху
В США закроют ставшую местом таинственной смерти миллионера-педофила тюрьму
Глава Минобрнауки оценил идею не допускать к занятиям непривитых студентов
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве инспектор ГИБДД сбил школьницу

Инспектор ГИБДД сбил перебегавшую дорогу 13-летнюю школьницу на северо-востоке Москвы
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На северо-востоке Москвы сотрудник ГИБДД сбил перебегавшую в неположенном месте дорогу девочку-подростка. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. Уточняется, что 13-летняя школьница начала переходить проезжую часть в ста метрах от пешеходного перехода. На нее наехал полицейский служебный автомобиль с включенным спецсигналом. За рулем находился 31-летний инспектор ГИБДД.

Пострадавшая попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

24 августа стало известно, что в Бикине Хабаровского края пьяный россиянин насмерть сбил девятилетнего мальчика.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин потерял ухо после избиения отцом
Соседи убитой полицейским российской школьницы рассказали о ее личности
Избитый взрослыми после защиты своего деда российский школьник получил медаль