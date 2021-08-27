В Москве инспектор ГИБДД сбил школьницу

На северо-востоке Москвы сотрудник ГИБДД сбил перебегавшую в неположенном месте дорогу девочку-подростка. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. Уточняется, что 13-летняя школьница начала переходить проезжую часть в ста метрах от пешеходного перехода. На нее наехал полицейский служебный автомобиль с включенным спецсигналом. За рулем находился 31-летний инспектор ГИБДД.

Пострадавшая попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

24 августа стало известно, что в Бикине Хабаровского края пьяный россиянин насмерть сбил девятилетнего мальчика.