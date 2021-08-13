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Россияне «временно» сдали ребенка в приют и захотели вернуть

В Набережных Челнах родители «временно» сдали ребенка в приют и захотели вернуть
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Фото предоставлено Анной Толмачевой / «Челнинские известия»

В Набережных Челнах родители «временно» сдали ребенка в приют, захотели вернуть, но не смогли. Об этом пишут «Челнинские известия».

Семья Толмачевых несколько месяцев назад переехала из Апастовского района. Первое время они жили в трехкомнатной малосемейке с соседями-мужчинами. Родители сразу устроились на работу, а сына оставлять было не с кем, так как место в детском саду им не выделили.

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По словам матери семейства Анны, к ним пришли сотрудники соцзащиты и предложили забрать ребенка в приют «Асылташ». Мальчика обещали вернуть, когда семья переедет в отдельное жилье и получит место в саду. Сейчас все это уже есть, а ребенка не отдают, жалуется мать.

«Нам говорят, что пока не могут отдать сына, так как мы должны принести справку из отдела опеки. Мы обращались туда, там сказали, что они не имеют никакого отношения к ситуации, так как мы сами, по своему желанию, отдали ребенка, и никакой справки не дают», — рассказала Анна.

В приюте отказ вернуть мальчика обратно родителям объяснили тем, что семья находится в социально опасном положении. Родители навещают сына раз в неделю, по их словам, ребенок хочет вернуться домой.

Ранее сообщалось, что у семьи из Владивостока органы опеки забрали 12-летнего сына-инвалида из-за грязи в квартире. Основные претензии органов опеки к жилью — запах сигарет и кошки. Отец ребенка не скрывал этого, поясняя, что не всегда успевал убраться, так как инвалид и его жена.

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