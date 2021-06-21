Россия
 
Последние новости
Российский олигарх попал под европейские санкции из-за Белоруссии
Эксперты раскрыли способ вернуть деньги за отмененный рейс
Жириновский предложил способ «закрыть все проблемы с женщинами»
Чернокожему Джорджу Флойду поставили памятник из фанеры
Популярный блогер покинет Россию по политическим причинам
Города США раскритиковали за бестолковый транспорт
Чемпионка UFC Шевченко станцевала на камеру
США ввели санкции против главы спецподразделения КГБ Белоруссии
Названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

У российской семьи забрали ребенка-инвалида из-за грязи в квартире

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: из семейного архива Галкиных

У семьи из Владивостока органы опеки забрали 12-летнего сына-инвалида из-за грязи в квартире. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В мае к ним пришли органы опеки и забрали сына Ярослава, инвалида-колясочника. Семья стояла на учете из-за грязи в квартире. Основные претензии органов опеки к жилью — запах сигарет и кошки. Отец ребенка Константин не скрывал этого, поясняя, что не всегда успевал убраться, так как инвалид и его жена.

«Мы вообще ничего не поняли, только успели спросить, мол, вы куда ребенка забираете, на что нам ответили, что его изымают. Они нам не предоставили никаких документов», — рассказал Константин.

Семье сказали, что отвезут мальчика в реабилитационный центр в пригороде Владивостока, однако ребенка распределили в учреждение в 245 километрах от дома. Родители обеспокоены, что мальчика больше не вернут в семью, поскольку изначально его забирали на две-три недели. В реабилитационном центре, куда его распределили, дали коляску не по размеру. Родители один раз были у сына, на поездку ушло около семи часов и десять тысяч рублей. Официально семья нигде не работает, живет на пенсию.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили, что дадут оценку соблюдению семейного законодательства и «законности отобрания ребенка у родителей и обоснованности его помещения в социально-реабилитационный центр».

Ранее сообщалось, что жительница Ростовской области соврала мужу о своей беременности и впоследствии выкрала чужого ребенка из роддома в надежде сохранить свой брак. В течение всей псевдобеременности муж ни о чем не подозревал.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Жена ничего не ест, только плачет, похудела до 26 килограммов»: во Владивостоке из семьи внезапно изъяли ребенка-инвалида и увезли его в другой город
Россиянка соврала мужу о беременности и выкрала чужого ребенка из роддома
Россиянку с ребенком-инвалидом отказались пустить в кафе
Беременная россиянка потеряла ребенка из-за аппендицита