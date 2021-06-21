У российской семьи забрали ребенка-инвалида из-за грязи в квартире

У семьи из Владивостока органы опеки забрали 12-летнего сына-инвалида из-за грязи в квартире. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В мае к ним пришли органы опеки и забрали сына Ярослава, инвалида-колясочника. Семья стояла на учете из-за грязи в квартире. Основные претензии органов опеки к жилью — запах сигарет и кошки. Отец ребенка Константин не скрывал этого, поясняя, что не всегда успевал убраться, так как инвалид и его жена.

«Мы вообще ничего не поняли, только успели спросить, мол, вы куда ребенка забираете, на что нам ответили, что его изымают. Они нам не предоставили никаких документов», — рассказал Константин.

Семье сказали, что отвезут мальчика в реабилитационный центр в пригороде Владивостока, однако ребенка распределили в учреждение в 245 километрах от дома. Родители обеспокоены, что мальчика больше не вернут в семью, поскольку изначально его забирали на две-три недели. В реабилитационном центре, куда его распределили, дали коляску не по размеру. Родители один раз были у сына, на поездку ушло около семи часов и десять тысяч рублей. Официально семья нигде не работает, живет на пенсию.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили, что дадут оценку соблюдению семейного законодательства и «законности отобрания ребенка у родителей и обоснованности его помещения в социально-реабилитационный центр».

Ранее сообщалось, что жительница Ростовской области соврала мужу о своей беременности и впоследствии выкрала чужого ребенка из роддома в надежде сохранить свой брак. В течение всей псевдобеременности муж ни о чем не подозревал.