Россиянка соврала мужу о беременности и выкрала чужого ребенка из роддома

Жительница Ростовской области соврала мужу о своей беременности и впоследствии выкрала чужого ребенка из роддома в надежде сохранить свой брак. Об этом стало известно в ходе следственных действий, пишет РЕН ТВ.

«Опасаясь, что супруг расторгнет брак с ней из-за отсутствия совместных детей, ввела его в заблуждение, сообщив о якобы наступившей беременности», — рассказала журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Ростовской области Галина Гагалаева.

В течение всей псевдобеременности муж Елены Трофимовой ни о чем не подозревал. Когда подошел срок рожать, он отвез ее в Сальскую районную больницу. Оттуда россиянка отправилась на съемную квартиру.

Вечером 25 июля 2020 года женщина пробралась в родильное отделение через окно на первом этаже и похитила первого попавшегося на глаза новорожденного мальчика. При этом в здании женщина столкнулась с матерью младенца и даже немного пообщалась с ней. «Он спросила: ты куда идешь? Я сказала: в туалет. Она сказала: ну пошли. Я просто взяла и пошла. Я не видела, пошла она за мной или нет», — рассказала пострадавшая.

На следующее утро супруг забрал Трофимову возле роддома и повез ее и ребенка домой. При этом ростовчанка вела себя так, будто действительно недавно родила. Доехав до места, пара запеленала мальчика и уложила спать в кроватку. В этот момент в дверь позвонили силовики, которые шли по следу супругов. От них муж узнал об обмане и совершенном россиянкой преступлении.

На суде 41-летняя обвиняемая признала вину и раскаялась. Свой поступок она объяснила сильными переживаниями — пара мечтала о сыне, и Трофимова очень хотела порадовать своего мужчину.

Женщина прошла судебно-психиатрическую экспертизу и признана вменяемой. Ее судят по статье о похищении человека.