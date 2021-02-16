В Дагестане выявили еще один случай подмены якобы умершего ребенка на куклу

Несколько лет назад в Дагестане уже был случай подмены несуществующего ребенка на куклу женщиной, которая соврала семье о своей беременности, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, в 2014 году жительница города Избербаш Диана Алиханова сообщила родственникам и мужу, что она ждет ребенка. Этой ложью она пыталась спасти брак, поскольку ее муж угрожал уйти, если не появятся дети.

В течение девяти месяцев Диана имитировала беременность и растущий живот при помощи подушки. Когда подошел срок родов, она отправилась в Махачкалу одна, приходила к родильному отделению центральной больницы и встречалась на лавочке с навещавшими ее родственниками.

Когда подошло время выписки, Алиханова объявила родным, что ребенок умер. Она выдала пластиковую куклу за тело младенца, обернув ее в саван. На похоронах подмену раскрыли, женщина обвинила в случившемся врачей родильного отделения и написала заявление в Следственный комитет. Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что россиянка не была в больнице, а обвиненная в халатности врач-ординатор в момент вымышленных родов находилась в отпуске.

На Алиханову завели дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления», наказание по которой предусматривает до двух лет колонии. На суде она признала вину, дело было рассмотрено в особом порядке, подсудимой назначили 30 тысяч рублей штрафа.

В начале февраля жительница Дагестана Лаура Даудова сообщила мужу, что после родов двое их новорожденных детей скончались. На похоронах родственники обнаружили в саванах вместо детей двух кукол. Позже россиянка рассказала, что соврала о своей беременности и так в это поверила, что у нее начал по-настоящему расти живот, а внутри ощущалось шевеление. Жители родового села потребовали, чтобы муж Лауры развелся с ней, но он заявил, что простил ее.