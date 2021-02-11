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Стало известно возможное наказание для похоронившей кукол вместо детей россиянки

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Кадр: Telegram-канал Life shot

Стало известно возможное наказание для жительницы Дагестана Лауры, которая выдумала легенду о беременности и смерти своих новорожденных детей. Различные варианты назвали юристы, с которыми поговорили журналисты Telegram-канал LifeShot.

Как заявила адвокат Анастасия Пеняева, за заведомо ложный вызов спецслужб возможно административное наказание. По ее словам, женщина знала, что при вызове полиции и Следственного комитета начнется проверка. Лауре может грозить штраф от тысячи до полутора тысяч рублей, уточнила Пеняева. Она добавила, что родственники мужа могут подать на нее заявление за моральный вред.

Адвокат Алексей Старченко заявил, что если родственники обвинили медицинскую организацию, то руководству учреждения надо обращаться в гражданский суд с иском о защите деловой репутации. Уголовное дело возбудить достаточно проблематично, отметил он. «Суд может поручить подать какое-то опровержение, если информация о подмене детей распространялась через СМИ, и денежную компенсацию», — заключил Старченко.

10 февраля стало известно, что житель Дагестана Дауд Даудов обнаружил на похоронах кукол вместо своих умерших новорожденных детей. В ситуацию вмешался губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, проверка показала, что женщина, о которой сообщили родственники, не поступала в региональные учреждения. Он добавил, что в регионе давно не умирали и не рождались мертвые младенцы, а случаев смерти сразу двоих детей не было никогда.

Выяснилось, что жена Даудова Лаура солгала о своей беременности и придумала легенду о том, что дети умерли. Летом 2020 года она сделала тест, который оказался положительным, но в женской консультации ей сказали, что беременности нет. Она не захотела огорчать супруга. В разговоре со следователями женщина выразила сожаление в том, что ввела в заблуждение родственников и мужа.

Предыстория: Опубликованы показания похоронившей кукол вместо детей россиянки
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