Россиянин обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев

Житель Дагестана Дауд Даудов обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев. Об этом сообщает Baza.

Мужчина рассказал, что двое его детей умерли вскоре после рождения в перинатальном центре в Ставрополе. Однако похоронить их он не смог: в ходе траурной церемонии он заметил, что вместо новорожденных в саван были завернуты игрушки в подгузниках.

«Я же своих детей оплакивал. А они живы?» — задался он вопросом.

Кто и зачем мог подменить детей куклами, неизвестно. Инцидентом занялось МВД Дагестана.

В октябре 2020 года в Старом Осколе родственникам умершей женщины выдали в морге тело чужого покойника. Обнаружив подмену, родственники обратились в ритуальную службу, сотрудники которой отвезли тело обратно в морг. В департаменте здравоохранения Белгородской области заявили, что тот случай был единичный и по его факту будет проведено служебное расследование. Там предположили, что инцидент мог произойти из-за загруженности или несобранности работника морга, неправильной маркировки тела или задержки документов.