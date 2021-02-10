Губернатор Ставрополья оценил информацию о куклах вместо младенцев на похоронах

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров оценил информацию подмене тел умерших новорожденных детей на кукол на похоронах. Об этом он написал в своем Instagram.

Как рассказал Владимиров, правоохранительные органы Дагестана сообщили данные роженицы, однако проверка по базам показала, что такая женщина не поступала в региональные учреждения Ставрополья. «И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно. А двойных, насколько мне известно — никогда», — добавил он.

Кроме того, в случае смерти родственники получают тело через патологоанатомическую службу, а не медицинское учреждение. В этом случае родные имеют возможность его увидеть, подчеркнул Владимиров. «Все это очень странно», — заключил губернатор. Он также отметил, что лично разбирается в ситуации.

Ранее стало известно, что житель Дагестана Дауд Даудов обнаружил на похоронах кукол вместо тел двух своих детей, которые умерли вскоре после рождения в перинатальном центре в Ставрополе. Инцидентом занялось МВД Дагестана.

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