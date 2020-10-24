В российском морге родственникам выдали чужого покойника

В Старом Осколе родственникам умершей женщины в морге выдали тело чужого покойника. Об этом внучка погибшей рассказала в группе «Старый Оскол STOG» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам девушки, ее бабушка скончалась 19 октября от пневмонии. В результате вскрытия медики не обнаружили у нее COVID-19 и разрешили забрать тело. «В морге сказали пакет с головы не снимать, чем-то все обработано, снять нужно было утром.... Всю ночь с ней прощались родственники... дети... внуки... муж, убитый горем, а утром сняли пакет, а там вообще чужая женщина!», — утверждает внучка.

Обнаружив подмену, родственники обратились в ритуальную службу, сотрудники которой отвезли тело обратно в морг. «Мы не могли найти свою бабушку, оказалось, что её одели в чужую одежду и положили в чужой гроб под чужой фамилией», — написала девушка.

Как пояснила первый заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова изданию «Фитиль», данный случай единичный, и по его факту будет проведено служебное расследование. Она предположила, что инцидент мог произойти из-за загруженности или несобранности работника морга, неправильной маркировки тела или задержки документов. Крылова от имени ведомства принесла извинения родственникам умершей.

Ранее в мексиканском городе Пуэбла-де-Сарагоса новорожденного ребенка на шесть часов заперли в холодильнике морга.