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Очнувшаяся в морге женщина умерла спустя два месяца

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Фото: Google Maps

Жительница американского города Саутфилд вблизи Детройта, штат Мичиган, скончалась через два месяца после того, как ее по ошибке отвезли в морг. Об этом сообщает издание New York Times.

23 августа у 20-летней Тимеши Бошамп (Timesha Beauchamp) произошла остановка сердца. Ее родственники позвонили в службу спасения. Прибывшие на вызов парамедики 30 минут пытались реанимировать ее, но она не подавала признаков жизни. Они сообщили о произошедшем судмедэксперту и официально констатировали смерть женщины.

Позже тело американки доставили в морг. Сотрудник при подготовке к бальзамированию тела, обнаружил, что Бошамп дышит и открыла глаза. Только после этого пациентку перевезли в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Следующие восемь недель она провела в состоянии комы.

В воскресенье, 18 октября, Бошамп скончалась. Адвокат семьи Бошамп Джеффри Фигер (Geoffrey Fieger) заявил, что причиной ее смерти стало гипоксическое повреждение головного мозга. Ее мозг оказался поражен в августе из-за нехватки кислорода в течение четырех часов, прежде чем ее отвезли в больницу.

«Ситуацию усугубляет тот факт, что Бошамп была инвалидом. Это произошло с человеком, который не мог говорить за себя», — подчеркнул адвокат. Погибшая с рождения страдала детским церебральным параличом.

Семья Бошамп подала в суд на руководство Саутфилда и четырех парамедиков на 50 миллионов долларов (3,8 миллиарда рублей), сообщил Фигер. «Уже второй раз нашу любимую Тимешу объявляют мертвой. Но на этот раз она не вернется», — говорится в заявлении семьи.

В пожарном отделении не ответили на направленную журналистами в понедельник, 19 октября, просьбу прокомментировать ситуацию. В августе руководство отделения заявляло, что сотрудники следовали всем положенным в данном случае протоколам и процедурам города, округа и штата. Там уточнили, что по факту произошедшего проведено расследование, результаты которого будут сообщены в компетентные органы.

Руководство штата отозвало лицензии четырех парамедиков, двух пожарных парамедиков и двух пожарных техников медицинской скорой помощи. Эти сотрудники на время расследования были отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Мэр Саутфилда Кенсон Сайвер (Kenson Siver) заявил в понедельник: «Наши соболезнования семье Бошамп. Пока у нас нет дальнейших комментариев, так как дело рассматривается в суде».

Представитель морга Джослин К. Коули (Jocelyn K. Coley) сказала, что морг выражает искренние соболезнования семье Тимеши Бошамп.

Ранее сообщалось, что отправленная по ошибке в морг россиянка Зинаида Кононова умерла в больнице. Врачи Горшеченской центральной районной больницы объясняют ошибку тем, что у них нет достаточно точного оборудования, чтобы определить, жив пациент или нет в критических случаях.

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