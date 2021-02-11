Опубликованы показания похоронившей кукол вместо детей россиянки

Жительница Дагестана Лаура Т., которая выдумала легенду о гибели новорожденных детей, дала показания. Ее заявление опубликовал Telegram-канал LifeShot.

По словам Лауры, в июне она сделала тест на беременность, он оказался положительным. Она пошла в женскую консультацию, однако там заявили, что беременности нет.

«Я видела, как обрадовался мой супруг, узнав, что я беременна, поэтому я не хотела его огорчать, сообщив, что не беременна», — заявила Лаура. Она также рассказала, что ходила выбирать товары своим детям, например, кроватки: «Мне сложно это объяснить, с одной стороны, я осознавала, что не беременна, с другой стороны, не могла себя остановить и перестать притворяться беременной».

2 февраля женщина сообщила родственникам, что якобы едет рожать, но убедила их не сопровождать ее из-за коронавируса. Затем она решила арендовать квартиру, где обдумывала дальнейшие действия. 5 или 6 февраля она купила двух кукол. «Находясь в квартире, я надевала на "пупсов" рубашки-распашонки и сидела с ними, как со своими детьми, а также пеленала их», — вспоминает Лаура.

Она находилась в квартире до 9 февраля, затем решила вернуться домой. Женщина засыпала в куклы песок, завернула их в пеленки. Сначала она хотела сообщить близким, что дети умерли во время родов, но в итоге сказала, что это произошло позднее. Детей решили хоронить в Дагестане, на родовом кладбище мужа Лауры. Супруг обнаружил кукол во время траурной церемонии. В конце Лаура выразила сожаление в том, что ввела в заблуждение родственников и супруга.

Ранее, 10 февраля, стало известно, что житель Дагестана Дауд Даудов обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев. В ситуацию вмешался губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, проверка показала, что женщина, о которой сообщили родственники, не поступала в региональные учреждения. Он добавил, что в регионе давно не умирали и не рождались мертвые младенцы, а случаев смерти сразу двоих детей не было никогда. Выяснилось, что жена Даудова Лаура солгала о своей беременности и придумала легенду о том, что дети умерли.