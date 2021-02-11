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Раскрыта причина замены тел младенцев на кукол в Ставрополье

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Кадр: Telegram-канал Life Shot

Жена жителя Дагестана Дауда Даудова Лаура девять месяцев врала ему и родственникам о беременности, чтобы супруг не ушел от нее. Такую причину якобы замены тел младенцев на кукол в перинатальном центре Ставрополья раскрыл Telegram-канал LifeShot.

Лаура придумала легенду о том, что дети умерли при родах. Она сама поехала забирать их и не давала никому взглянуть. Родным она сказала, что умершие младенцы должны быть изолированы, в связи с чем их хоронили под покрывалом.

По данным Baza, женщина придумала историю с аневризмой. С ней беседуют следователи, ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Ранее 10 февраля стало известно, что житель Дагестана обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев — во время траурной церемонии он увидел, что вместо новорожденных в саван были завернуты игрушки в подгузниках. Произошедшим занялось МВД Дагестана.

Как заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, проверка показала, что роженица, о которой сообщили родственники, не поступала в региональные учреждения. Он добавил, что мертворождений и случаев гибели младенцев в регионе не было давно, а двойных — никогда.

Предыстория: Власти не нашли подтверждений информации о замене тел младенцев в Ставрополье
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