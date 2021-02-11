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Власти не нашли подтверждений информации о замене тел младенцев на кукол

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Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Власти Ставропольского края не нашли подтверждений информации о замене тел младенцев на кукол в краевом перинатальном центре. Об этом написал губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram.

Как рассказал Владимиров, роддома края проверили полиция и следственный комитет. Выяснилось, что женщина с сообщенными ранее именем, фамилией и отчеством не поступала и не наблюдалась в медучреждениях Ставрополья. «Подтверждений той шокирующей информации не найдено», — заключил он.

Ранее стало известно, что житель Дагестана Дауд Даудов обнаружил на похоронах кукол вместо тел двух своих детей, которые умерли вскоре после рождения в перинатальном центре в Ставрополе. Инцидентом занялось МВД Дагестана.

После этого Владимир Владимиров отметил, что мертворождений и случаев гибели младенцев в крае давно не было. Он назвал ситуацию «очень странной» и добавил, что лично разбирается в ситуации.

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