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Появилось видео допроса похоронившей кукол вместо детей россиянки

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Появилось видео допроса жительницы Дагестана Лауры, которая похоронила кукол под видом новорожденных детей. Запись опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На ролике плачущая женщина рассказывает, что у нее была ложная беременность, но она не смогла сказать мужу об отсутствии плода. «Я сама поверила в это, что он [ребенок] действительно есть. Я внушила себе до такой степени, что у меня начал расти живот. Я начала чувствовать шевеление», — говорит она.

Лаура добавила, что и она, и муж радовались. В день рождения супруга она сказала ему, что у них будет двойня. «У меня организм работал так, будто я беременная», — рассказывает женщина.

По словам Лауры, внутренний голос говорил ей, что надо признаться, но она откладывала разговор. «Когда я почувствовала шевеление, я подумала, что действительно есть там [ребенок]. Я не знаю, то ли это мое воображение. Что это было, я не знаю», — говорит она. По ее словам, она «проживала ложь и для нее это было правдой».

Женщина сообщила, что покупала детям вещи и кроватку. У нее заранее была готова сумка для роддома, с этими вещами она поехала на съемную квартиру. Она взяла с собой ноутбук, смотрела про пеленание и кормление детей. Ей удалось отговорить родственников ехать с ней в роддом из-за коронавируса. Матери она сказала, что родила 3 февраля, а другим родственникам показывала фотографии младенцев, скачанные в интернете.

Затем она купила пупсов в магазине, засыпала в них песок, чтобы утяжелить, и запеленала. «Я ходила [с ними], включала детский плач. Я с ними нянчилась и у меня было ощущение, как будто это мои дети. Детского запаха нет, я купила кашку и замочила там вещи, высушила на батарее, одела пупсиков и запеленала», — говорит Лаура. Она добавила, что давала мужу послушать, как «сюсюкается с детьми».

Она сказала родственникам, что выписка должна быть 5 февраля, и начала обдумывать план действий. Тогда она решила сказать семье, что дети умерли. «Я когда их завернула, у меня было ощущение, будто мои дети умерли. Было ощущение, что это мое ушло», — говорит она. Она сама обернула детей в саван и, сославшись на слова якобы муллы, попросила его не разворачивать. «На душе у меня было: это же куклы, я с ними попрощалась. У меня душа болела так, будто я с детьми прощаюсь, — говорит она.

Позднее муж и другие родственники уехали на похороны, их долго не было, и супруг не отвечал на сообщения Лауры. Затем ей позвонил его брат и сообщил, что на церемонии обнаружились куклы. Лаура рассказала, что и она, и муж чувствовали шевеление детей, и он не знал об обмане.

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