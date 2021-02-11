Россия
 
Последние новости
В Кремле прокомментировали тему нового кредита для Лукашенко
Россиянин наличными заплатил 140 миллионов долларов за бывший участок Трампа
На Украине раскрыли ячейку ИГ
Выкрикивавшему слово «клитор» рэперу Гнойному сократили срок ареста
«Речного монстра» размером с семилетнего ребенка заметили во Флориде
Двукратная чемпионка мира в прыжках с трамплина полностью разделась для Playboy
Стало известно возможное наказание для похоронившей кукол вместо детей россиянки
Отдохнувший в Турции турист испытал стыд из-за проклинавшей турок россиянки
В «Модном приговоре» назвали полнящую ноги обувь
Новости партнеров
Прослушать новость

Обнаруживший кукол вместо младенцев на похоронах россиянин рассказал об обмане

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Telegram-канал 112

Обнаруживший кукол вместо младенцев на похоронах житель Дагестана Дауд Даудов заявил, что не понимал обман жены. Его слова передает Telegram-канал «112».

Россиянин рассказал, что живот у жены был, и с детьми он разговаривал все девять месяцев. «Если кто-то обвиняет меня в слепости, то на все воля Всевышнего», — отметил мужчина.

Ранее стало известно, что житель Дагестана обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев. Позже проверка показала, что «беременная» жена не поступала в региональные учреждения. По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, в регионе давно не рождались мертвые младенцы.

Выяснилось, что жена Даудова Лаура солгала о своей беременности, чтобы не расстраивать мужа, и придумала легенду о том, что дети умерли. По ее словам, в июне 2020 года тест на беременность показал положительный результат, но в женской консультации сказали, что беременности нет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обнаруживший на похоронах кукол вместо младенцев россиянин рассказал подробности
Опубликованы показания похоронившей кукол вместо детей россиянки
Россиянин обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев