Обнаруживший кукол вместо младенцев на похоронах россиянин рассказал об обмане

Обнаруживший кукол вместо младенцев на похоронах житель Дагестана Дауд Даудов заявил, что не понимал обман жены. Его слова передает Telegram-канал «112».

Россиянин рассказал, что живот у жены был, и с детьми он разговаривал все девять месяцев. «Если кто-то обвиняет меня в слепости, то на все воля Всевышнего», — отметил мужчина.

Ранее стало известно, что житель Дагестана обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев. Позже проверка показала, что «беременная» жена не поступала в региональные учреждения. По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, в регионе давно не рождались мертвые младенцы.

Выяснилось, что жена Даудова Лаура солгала о своей беременности, чтобы не расстраивать мужа, и придумала легенду о том, что дети умерли. По ее словам, в июне 2020 года тест на беременность показал положительный результат, но в женской консультации сказали, что беременности нет.