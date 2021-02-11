Обнаруживший на похоронах кукол вместо младенцев россиянин рассказал подробности

Житель Дагестана Дауд Даудов, обнаруживший на похоронах своих детей кукол вместо младенцев, рассказал подробности произошедшего. Видео с его объяснениями опубликовано в Instagram-аккаунте МВД республики.

Как рассказал мужчина, его жена родила двух здоровых детей в ночь на 3 февраля, после чего попала в реанимацию. В ночь на 9 февраля у новорожденных констатировали смерть из-за кровоизлияния в мозг.

После этого, по мнению Даудова, его жену «психологически обработали» люди, которые якобы должны были подготовить тела к погребению. Женщина написала отказ от дальнейшего лечения, после чего ей отдали тела детей, посадили в такси и отправили домой.

Ранее стало известно, что Дауд Даудов обнаружил на похоронах кукол вместо тел двух своих детей, которые умерли вскоре после рождения в перинатальном центре в Ставрополе. Инцидентом занялось МВД Дагестана.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назвал ситуацию «очень странной» и добавил, что лично разбирается в произошедшем. Позже он сообщил, что подтверждений информации о замене тел младенцев на кукол найдено не было.