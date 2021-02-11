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Найдены нестыковки в деле о подмененных на кукол младенцах в Ставрополе

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Кадр: телеграм-канал «Mash»

Найдены нестыковки в деле о подмененных на кукол младенцах в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник.

По его словам, жена Дауда Даудова не была беременна и не рожала — женщину обследовали медики. Они установили, что у нее не нарушено состояние молочных желез и нет грудного молока. Сама она во время беседы со следователями также призналась, что не была беременна.

Также следователи проверили документы и электронные базы перинатального центра Ставрополя, где якобы рожала супруга Даудова. Ее не нашли ни в одном из перинатальных центров города. Об этом же ранее 11 февраля сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Новорожденные младенцы, о которых говорил Даудов, тоже нигде не зарегистрированы.

Как рассказал мужчина, его жена родила двух здоровых детей в ночь на 3 февраля, после чего попала в реанимацию. В ночь на 9 февраля у новорожденных констатировали смерть из-за кровоизлияния в мозг.

После этого, по мнению Даудова, его жену «психологически обработали» люди, которые якобы должны были подготовить тела к погребению. Женщина написала отказ от дальнейшего лечения, после чего ей отдали тела детей, посадили в такси и отправили домой.

О подмене детей на кукол стало известно 11 февраля. Даудов обнаружил на похоронах кукол вместо тел двух своих детей, которые умерли вскоре после рождения в перинатальном центре в Ставрополе. Инцидентом занялось МВД Дагестана.

Предыстория: Обнаруживший на похоронах кукол вместо младенцев россиянин рассказал подробности
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