Четырехлетняя россиянка выпала из окна

В Петербурге четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа, пока мать была в магазине

Четырехлетняя девочка выпала из окна жилого дома на лице Полярников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, россиянка выпала из окна на втором этаже, пока ее 46-летняя мать была в магазине. После инцидента пострадавшую доставили в детскую больницу Раухфуса в состоянии средней степени тяжести.

Семья ребенка на профилактическом учете не стоит, отец живет отдельно.

В конце августа сообщалось, что в Уфе прохожий на лету поймал 11-месячного ребенка, выпавшего из окна первого этажа. Младенец пытался вылезти вслед за трехлетней сестрой. Их мать призналась, что недосмотрела за детьми, потому что пришла домой уставшая после ночной смены, уложила их спать и уснула сама.