Россиянин поймал выпавшего из окна 11-месячного ребенка

В Уфе мужчина поймал на лету 11-месячного ребенка, который выпал из окна первого этажа

В Уфе прохожий на лету поймал 11-месячного ребенка, выпавшего из окна первого этажа. Младенец пытался вылезти вслед за трехлетней сестрой, рассказали в управлении гражданской защиты города. Об этом пишет ТАСС.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Пекинской. Девочку, которая выпала из окна первой, заметил россиянин. Он увидел, что вслед за ней хочет вылезти еще и младенец.

«Он чудом успел подхватить малыша, которому едва исполнилось 11 месяцев», — говорится в сообщении.

Мужчина вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи. По предварительным данным, мать в этот момент находилась дома.

Ранее сообщалось, что жительница Новокузнецка, проходившая мимо дома, увидела в окне полуторагодовалого ребенка. После этого женщина подбежала под окно, где ей удалось поймать малыша. Она передала ребенка родителям и ушла.