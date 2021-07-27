Россиянка поймала выпавшего из окна ребенка и попала на видео

Россиянка спасла выпавшего из окна ребенка. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале «Говорит Москва».

Инцидент произошел в Новокузнецке. Местная жительница, проходившая мимо дома, увидела в окне полуторагодовалого ребенка. После этого женщина подбежала под окно, где ей удалось поймать малыша. Она передала ребенка родителям и ушла.

Отмечается, что родители занимались в квартире своими делами, а ребенок самостоятельно играл. Правоохранители несколько дней искали женщину, спасшую малыша, чтобы наградить ее.

Ранее в Москве россиянка с сыном выпрыгнула из окна, чтобы спастись от разъяренного мужа. Мужчина был пьян и угрожал своим родным ножом.