Поймавшая выпавшего из окна ребенка россиянка рассказала о деталях спасения

Жительница Новокузнецка Светлана Санарова, спасшая выпавшего из окна ребенка, рассказала, что возвращалась из магазина, когда заметила в окне мальчика. О таких подробностях спасения сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на прошлой неделе. 64-летняя россиянка бросила пакеты, подбежала к дому и поймала ребенка. Медики диагностировали у него незначительные ушибы.

Полицейские через соцсети и средства массовой информации искали женщину. Руководство управления МВД по Новокузнецку намерено встретиться с ней и поблагодарить за спасение мальчика.

Ранее сообщалось, что местная жительница, проходившая мимо дома, увидела в окне полуторагодовалого ребенка. После этого женщина подбежала под окно, где ей удалось поймать малыша. Она передала ребенка родителям и ушла.

