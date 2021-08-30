Мать пойманного прохожим при падении из окна 11-месячного ребенка объяснилась

Мать выпавшего из окна ребенка в Уфе рассказала, что уснула после ночной смены

Мать 11-месячного ребенка, который вслед за за своей трехлетней сестрой вылез из окна первого этажа и был пойман прохожим в Уфе, объяснилась. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Россиянка рассказала, что не досмотрела за детьми, потому что пришла домой уставшая после ночной смены, уложила их спать и уснула сама.

«Мы вместе с детьми уснули. Было жарко и я приоткрыла окно. У меня ребенок проснулся раньше времени и полез в окошко», — объяснила причины случившегося мать выпавших детей.

Также она добавила, что признает свою вину в случившемся, и это «человеческий фактор», а еще, что любит своих детей. После того как малышей спас прохожий, женщина побеседовала с ним и убедилась, что он вовремя успел подхватить выглядывающих из окна девочку и мальчика.

По ее словам, в настоящее время дети находятся дома.

Ранее сообщалось, что в Уфе прохожий на лету поймал 11-месячного ребенка, выпавшего из окна первого этажа. Младенец пытался вылезти вслед за трехлетней сестрой. Мужчина вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи.