Четырехлетнюю девочку в Великобритании выбросили из машины во время движения

Четырехлетнюю девочку выбросили из машины во время движения в британском графстве Хамберсайд, пишет The Mirror.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа. Водитель ехал в черном автомобиле Kia Sedona по трассе A-180 между кольцевыми развязками в Гримсби. В какой-то момент из автомобиля выпала девочка. Как предполагают правоохранительные органы, ее выкинули. При падении ребенок получил множество травм, сейчас врачи борются за его жизнь.

Полиция работает на месте, а также просит всех свидетелей происшествия откликнуться. «Мы обращаемся ко всем, кто был свидетелем этого случая или имеет запись видеорегистратора, с просьбой связаться с офицерами, ведущими расследование», — отметили в правоохранительных органах.

По сведениям некоторых из очевидцев, машина продолжила движение с открытыми дверями. «Она кричала от боли. Это выглядело ужасающе. Но ее кто-то держал. Многие сразу бросились на помощь. Скорая помощь приехала очень быстро, и полиция перекрыла дорогу», — подчеркнул еще один свидетель инцидента.

Полиция намерена изучить маршрут, по которому автомобиль ехал перед ДТП.

В июне мужчина, задержанный в Казани за хулиганство, погиб по пути в полицейское отделение — он вывалился из патрульной машины. Молодой человек вел себя агрессивно, поэтому полицейские решили доставить его в отделение для составления административного протокола.