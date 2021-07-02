Забытый в машине трехлетний ребенок умер от жары

В американском городе городе Спартанбург трехлетний мальчик умер после того, как его забыли в запертой машине. Как сообщает ABC News, это уже шестой ребенок, который погиб в раскаленном автомобиле в этом году.

Мальчик, имя которого не разглашается, находился в приемной семье. По словам опекуна ребенка, она оставила его в машине по ошибке. Женщина была уверена, что утром отвезла 3-летнего мальчика в детский сад вместе со своими детьми. При этом она не заметила, что он не заходил в здание вместе с ними. Как только она обнаружила ребенка на заднем сидении внедорожника, то сразу же позвонила в 911.

По данным предварительного вскрытия, мальчик умер от жары. Температура днем в Спартанбурге достигала 92 градусов по Фаренгейту (около 33,3 градусов по Цельсию). Местные власти пытаются связаться с биологической матерью ребенка. В полиции отметили, что расследование продолжается, однако, судя по всему, смерть мальчика была случайной.

По данным организации Kids and Car Safety («Дети и автомобильная безопасность»), в 2020 году в автомобилях от жары погибло 25 детей, в 2019 — 53 ребенка, а в 2018 году — 54. Как отмечает президент организации Джанетт Феннелл, такое случалось даже с самыми любящими, ответственными и внимательными родителями. «Такие факторы, как усталость, стресс или внезапное изменение распорядка дня, могут привести к тому, что родители неосознанно оставляют ребенка одного в машине»,— отметила она.