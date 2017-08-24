Оставленный в машине на жаре двухлетний ребенок умер в Татарстане

В Татарстане двухлетний ребенок, оставленный на полдня в автомобиле, умер от теплового удара. Об этом в четверг, 24 августа, РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что инцидент произошел ранее в этот же день в деревне Ефановка Бугульминского района республики. По предварительным данным, утром 42-летний сожитель бабушки ребенка повез ее в город Бугульму, где она работала. Мальчика они взяли с собой, он ехал на заднем сиденье.

Высадив женщину, ее сожитель вернулся домой и пошел косить сено, забыв о малыше. Около 15:00 он подошел к машине, чтобы снова поехать в город, и обнаружил внутри тело мальчика.

Следственное управление проводит проверку по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.