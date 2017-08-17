В Измире погиб забытый в школьном автобусе трехлетний мальчик

В турецком городе Измир погиб трехлетний мальчик, которого забыли в школьном автобусе. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает Hürriyet Daily News.

Альперена Сакина привезли в детский сад, однако водитель не увидел, что ребенок остался в салоне, и закрыл машину. Когда через несколько часов сотрудники дошкольного учреждения обнаружили мальчика, он уже был без сознания. Ребенка отвезли в больницу, однако спасти его не удалось.

Водителя автобуса арестовали. По словам отца погибшего мальчика, сотрудники детского сада попытались скрыть правду от семьи. «Они сказали, что не смогли разбудить моего малыша к обеду. Однако в этом деле много несостыковок, — рассказал мужчина. — Это произошло в 18:30, в это время уже никто не обедает (...) Они забыли моего ребенка в автобусе на 10 часов. Невозможно выжить в автобусе без воды и еды в самые жаркие часы в Измире».

По словам врачей, когда ребенка привезли в больницу, он был уже мертв.

15 августа в австрийском городе Блуденц скончался двухлетний малыш, которого мать оставила в автомобиле на 30-градусной жаре.