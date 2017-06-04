Казанский хулиган выпал из полицейской машины и умер

Мужчина, задержанный в Казани за хулиганство, погиб по пути в полицейское отделение — он вывалился из патрульной машины. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД по Татарстану.

27-летнего правонарушителя и еще двух его приятелей поймали минувшей ночью. Мужчины вели себя агрессивно, поэтому полицейские решили доставить их в отделение для составления административного протокола. В дороге один из задержанных продолжил хулиганить: он выбил ногами дверь и выпал из машины. «В результате падения молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью», — уточнили в республиканском МВД.

В отношении сотрудников патрульно-постовой службы начали служебную проверку.

В апреле 2017 года в Ставропольском крае оштрафовали водителя, из машины которого на ходу вывалился четырехлетний ребенок. Мальчик не пострадал, так как скорость автомобиля была невысокой.