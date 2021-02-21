Ребенок залез в стиральную машину и умер

В Новой Зеландии ребенок дошкольного возраста забрался в стиральную машину с фронтальной загрузкой и умер. О происшествии сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 19 февраля в пригороде Крайстчерча. Ребенка обнаружили после включения машины. В полиции сообщили, что потерпевшего в бессознательном состоянии доставили в местную больницу, где он и скончался. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В воскресенье, 21 февраля, возле дома семьи погибшего собрались скорбящие. Сотрудники полиции отметили, что не считают смерть подозрительной.

Издание со ссылкой на экспертов призвало родителей быть бдительными и предупредило, что любознательные дети могут незаметно забраться в машину, что чревато трагедией — взрослые могут запустить цикл, не зная, что ребенок находится внутри.