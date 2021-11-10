Пожилая россиянка выпала из окна больницы для пациентов с COVID-19

В Оренбурге пожилая женщина погибла, выпав из окна больницы для пациентов с COVID-19

В Оренбурге из окна больницы для пациентов с COVID-19 на улице Невельской выпала пожилая женщина. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что в результате падения женщина погибла. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.

По данным СКР, пожилая россиянка ушла из палаты на третьем этаже в пять утра. После этого ее тело обнаружили рядом с больницей.

Ранее в Кирове двое россиян погибли при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19. В МЧС сообщили, что шесть человек спасли, еще 36 — эвакуировали. Предположительно, причиной пожара стали действия пациента.