Двое россиян погибли при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19

В Кирове из-за пожара в больнице погибли два пациента с COVID-19

В результате пожара в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что 6 человек спасены, еще 36 эвакуировали из больницы для пациентов с COVID-19. Пожар ликвидирован.

Как сообщает РИА Новости, в областном Минздраве заявили, что вероятной причиной пожара стали действия пациента, в палате которого произошло возгорание.

«В корпусе в момент возгорания находились 43 пациента, тяжелых и средней степени тяжести», — рассказали в министерстве.

По факту пожара в инфекционном госпитале Следственный комитет (СК) начал проверку.

Ранее в пожар произошел отделении для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в городе Лиски Воронежской области. В результате возгорания погиб один человек, еще 31 был эвакуирован в соседний корпус. Пожар начался ночью и был потушен спустя два часа.

