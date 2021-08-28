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МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице Ярославля

МЧС: причина пожара в больнице Ярославля — электротехническая
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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Пожар в больнице Ярославля произошел по электротехнической причине. О предварительной причине пожара сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По информации властей, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения медицинского учреждения поступило в 22:09. Отмечается, что очаг задымления был расположен на первом этаже.

Ранее РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщало, что причиной пожара в больнице Ярославля стало возгорание матраса. Отмечалось, что когда на место прибыли пожарные расчеты, матрас, ставший причиной пожара, уже был потушен. При этом источники ТАСС в правоохранительных органах заявляли, что матрас мог загореться из-за непотушенной сигареты.

28 августа правительство Ярославской области подтвердило гибель одного человека в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы № 3. По информации властей, причина смерти пациента не связана с пожаром, который произошел в медучреждении. Там добавили, что всего из-за возгорания эвакуировали семь человек, на данный момент очаг задымления ликвидирован.

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