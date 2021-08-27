Россия
 
Последние новости
Разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19
Собянин порассуждал о креативности скульптуры в виде кома глины 
Виновница ДТП в Петербурге назвала себя «девочкой» и попросила суд простить ее
Посол Германии оценил перспективу проведения саммита ЕС — Россия
Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие
Уволившаяся уборщица оставила перед отъездом необычное послание 
Глава МИД Украины оценил заявление Эстонии о 20 годах до членства страны в ЕС
На набережной в Сочи вспыхнуло кафе
Лукашенко нашел работу для жен футболистов и хоккеистов
Новости партнеров
Прослушать новость

В МЧС назвали причину пожара в больнице Ярославля

МЧС: причиной пожара в больнице Ярославля стало возгорание матраса
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Причиной пожара в больнице Ярославля, в котором погибли три человека, стало возгорание матраса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Согласно заявлению экстренных служб, когда на место прибыли пожарные расчеты, матрас, ставший причиной пожара, уже был потушен. Представитель ГУ МЧС по региону также отметил, что, по предварительным данным, из больницы было эвакуировано 70 человек.

В то же время ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах передает, что причиной пожара в медицинском учреждении могли стать курение. По словам собеседников издания, из-за непотушенной сигареты могло начаться возгорание матраса. После появления дыма сработали системы противопожарной защиты, при этом отключились электричество и аппараты ИВЛ, заявили правоохранители.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в больнице Ярославля. По информации телеканала РЕН ТВ, пациенты погибли из-за отключения аппаратов ИВЛ, которые перестали работать при возгорании. Охваченная огнем площадь составила пять квадратных метров.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить