В МЧС назвали причину пожара в больнице Ярославля

Причиной пожара в больнице Ярославля, в котором погибли три человека, стало возгорание матраса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Согласно заявлению экстренных служб, когда на место прибыли пожарные расчеты, матрас, ставший причиной пожара, уже был потушен. Представитель ГУ МЧС по региону также отметил, что, по предварительным данным, из больницы было эвакуировано 70 человек.

В то же время ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах передает, что причиной пожара в медицинском учреждении могли стать курение. По словам собеседников издания, из-за непотушенной сигареты могло начаться возгорание матраса. После появления дыма сработали системы противопожарной защиты, при этом отключились электричество и аппараты ИВЛ, заявили правоохранители.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в больнице Ярославля. По информации телеканала РЕН ТВ, пациенты погибли из-за отключения аппаратов ИВЛ, которые перестали работать при возгорании. Охваченная огнем площадь составила пять квадратных метров.

