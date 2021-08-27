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Три человека погибли в результате пожара в российской больнице

Источник ТАСС: жертвами пожара в больнице Ярославля стали три человека
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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Три человека погибли в результате пожара в больнице Ярославля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации телеканала РЕН ТВ, пациенты погибли из-за отключения аппаратов ИВЛ, которые перестали работать при возгорании. Охваченная огнем площадь составила пять квадратных метров. Другие подробности произошедшего выясняются.

9 августа гибель пациентов была зафиксирована в другой российской больнице. В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии прорвало трубу, которая поставляла кислород для больных. Жертвами произошедшего стали 11 человек от 47 до 85 лет.

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