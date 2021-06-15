Главврача рязанской больницы задержали после гибели четырех пациентов при пожаре

В Рязани задержали Людмилу Сорокину, главного врача областной клинической больницы, в которой 9 июня произошел пожар. Об этом сама Сорокина сообщила ТАСС.

По словам главврача, ее доставили к следователю.

Ранее сообщалось, что скончалась еще одна пациентка, пострадавшая при пожаре. В оперштабе региона отметили, что 61-летняя россиянка была одной из самых тяжелых пациентов ОКБ имени Семашко с коронавирусом и находилась на ИВЛ. Число погибших достигло четырех.

В ночь на 9 июня в реанимационном отделении больницы загорелся аппарат ИВЛ иностранного производства. Сообщение о пожаре поступило в 03:36, в 04:19 огонь ликвидировали. Три пациента больницы погибли, отравившись угарным газом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).