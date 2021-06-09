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Момент начала пожара в рязанской больнице попал на видео

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Момент начала пожара, который произошел 9 июня в реанимационном отделении областной больницы имени Семашко в Рязани, попал на видео. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «Рязанская телега».

На видео запечатлено, как после яркой вспышки из помещения выбегает медсестра, ее одежда горит. Далее к горящему помещению спешит другая медсестра, она берет телефон и, по всей видимости, вызывает пожарных, потом приносит огнетушитель и пытается потушить огонь самостоятельно. Девушка уходит из горящей комнаты и происходит взрыв.

Возгорание произошло в реанимационном отделении в ночь на 9 июня. Сообщение о пожаре поступило в 3:36 утра, в 4:19 огонь ликвидировали. В результате пожара три человека погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что 27-летнюю медсестру, пострадавшую при пожаре в рязанской больнице и спасавшую пациентов, эвакуировали с сильными ожогами вертолетом санитарной авиации в Москву.

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