Появилось видео из загоревшейся больницы Петербурга

Появилось видео из загоревшейся больницы Санкт-Петербурга. Кадры опубликованы в группе «Мегаполис+» в социальной сети ВКонтакте.

Ранее стало известно, что в Елизаветинской больнице, где лечат пациентов с COVID-19, начался пожар. По предварительным данным, огонь распространился из кабинета компьютерной томографии. Персонал и пациентов из приемного покоя вовремя эвакуировали, никто не пострадал.

Дополнение: Пожарные ликвидировали открытое горение в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге.

9 июня пожар произошел в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани. В результате ЧП погибли три человека. Сообщение о возгорании поступило в 03:39 9 июня, его удалось потушить в 04:19. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).