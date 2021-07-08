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В Петербурге произошел пожар в Елизаветинской больнице

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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным канала, возгорание произошло на первом этаже, возникло сильное задымление.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в кабинете компьютерной томографии. Персонал и пациентов эвакуируют. Возле здания больницы стоят пять автомобилей скорой помощи.

Как пишет канал «78», реанимобиль забрал одного пациента, находившегося в тяжелом состоянии. При пожаре никто не пострадал, всех пациентов из приемного покоя удалось вовремя эвакуировать.

По данным МЧС, всего эвакуировали 50 человек, передает РИА Новости.

В июне произошел пожар в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани, погибли три человека. Сообщение о возгорании поступило в 03:39 9 июня, его удалось потушить в 04:19. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

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