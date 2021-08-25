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Больницу во Владикавказе после ЧП с кислородом закрыли для больных COVID-19

Больницу во Владикавказе, где было ЧП с кислородом, закроют для больных COVID-19 на месяц
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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе, где произошло ЧП с кислородом, закроют для приема пациентов с COVID-19. Об этом заявил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло на заседании оперштаба, передает РИА Новости.

По его словам, власти вынуждены пойти на такой шаг, так как все, что было сделано в медицинском учреждении с точки зрения кислородных систем, не подлежит никакой критике или объяснению. Меняйло подчеркнул, что больница будет «разоружена как ковидный центр на месяц или больше».

Ранее сообщалось, что главврач клинической больницы во Владикавказе Владимир Плиев, где из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов, направлял министру здравоохранения Северной Осетии письма, в которых предупреждал о проблемах с кислородом. В пресс-службе министерства эту информацию подтвердили и отметили, что вопрос уже решался: деньги на строительство второй кислородной линии были выделены.

О прорыве кислородной трубы в больнице в Северной Осетии стало известно вечером 9 августа. В результате скончались 11 человек в возрасте от 47 до 85 лет. При этом, по данным Telegram-канала Mash, массовые смерти были зафиксированы и до аварии. Сообщается, что за три дня в больнице погибли 35 человек. У 24 из них был диагноз COVID-19 и пневмония, все погибшие были на ИВЛ.

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