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Задержанный главврач больницы Владикавказа предупреждал о проблемах с кислородом

Главврач больницы Владикавказа, где умерли 11 пациентов, говорил о проблемах с кислородом
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Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Главврач клинической больницы во Владикавказе Владимир Плиев, где 9 августа из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов, направлял министру здравоохранения Северной Осетии письма, в которых предупреждал о проблемах с кислородом. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе министерства эту информацию подтвердили и отметили, что вопрос уже решался — деньги на строительство второй кислородной линии были выделены.

«Действительно, данные документы поступали в Минздрав. Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что запросы о необходимости выделить 800 тысяч рублей для устранения проблем с кислородом поступали в Минздрав 7 и 8 июля. Кроме того, руководство больницы сообщило о необходимости дополнительно выделить аппараты ИВЛ. По запросу главного врача медицинского учреждение также получило 69,6 миллиона рублей на оборудование для реанимации.

О прорыве кислородной трубы в больнице в Северной Осетии стало известно вечером 9 августа. В результате скончались 11 человек в возрасте от 47 до 85 лет. Главврача медучреждения Владимира Плиева заподозрили в халатности. Как считает следствие, он якобы знал о проблемах с системой подачи кислорода, однако бездействовал.

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