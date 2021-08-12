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Стало известно о гибели 35 пациентов в больнице Владикавказа до ЧП с кислородом

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Фото: Ольга Смольская / РИА Новости
Mash: в больнице Владикавказа до прорыва кислородной трубы умерли 35 пациентов

В клинической больнице во Владикавказе, где 9 августа из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов, до аварии были зафиксированы массовые смерти. Как стало известно Telegram-каналу Mash, за три дня в больнице погибли 35 человек.

По данным источников, официальная причина смерти 24 человек — COVID-19 и пневмония, все погибшие были на ИВЛ. Родные умерших пациентов при этом заявляют, что в больнице критически не хватало кислорода.

Другие подробности произошедшего в настоящий момент не приводятся.

О прорыве кислородной трубы в больнице в Северной Осетии стало известно вечером 9 августа. В результате скончались 11 человек в возрасте от 47 до 85 лет. Главврача медучреждения Владимира Плиева заподозрили в халатности. Как считает следствие, он якобы знал о проблемах с системой подачи кислорода, однако бездействовал.

В Минздраве Северной Осетии заявили, что кислородная система в больнице не предполагала резервной линии. В республику прибыли специалисты лицензированной компании, которые сейчас проводят аудит системы кислородоподачи во всех медучреждениях республики.

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