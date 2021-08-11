Минздрав назвал причины ЧП с кислородом в больнице Владикавказа

Минздрав заявил, что у системы кислорода больницы Владикавказа не было резерва

Кислородная система в больнице Владикавказа, где произошло ЧП, не предполагала резервной линии. Такую причину случившегося назвала пресс-секретарь Минздрава Северной Осетии Стэлла Джихаева, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день в больнице проводятся все необходимые работы по оптимизации системы кислородоснабжения во всех отделениях больницы», — сказала она, добавив, что сейчас часть работ завершена, однако учитывая общее состояние всей системы кислородоснабжения, которая существует, сделать это непросто, учитывая такую интенсивную загрузку.

По ее словам, по поручению врио главы Северной Осетии в республику прибыли специалисты лицензированной компании, которые сейчас проводят аудит системы кислородоподачи во всех медучреждениях республики. «По результатам аудита будет принято решение о реконструкции существующей системы либо о строительстве новой», — заявила Джихаева. По ее словам, изначально система не предполагала наличия резервной линии, она была экстренно построена.

9 августа в клинической больнице в Северной Осетии из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов с COVID-19. Как сообщили власти региона, они скончались не из-за аварии. Главврача медучреждения Владимира Плиева заподозрили в халатности. Как считает следствие, он якобы знал о проблемах с системой подачи кислорода, однако бездействовал.