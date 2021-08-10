В Северной Осетии раскрыли подробности ЧП с кислородом в больнице Владикавказа

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло раскрыл подробности ЧП с кислородом в больнице Владикавказа, в результате которого скончались 11 человек. Он сообщил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, внешнего воздействия на трубу с кислородом в больнице не было.

«Да, у меня вырезка из этой трубы, она из нержавейки. Мы ее сегодня осматривали, и она приобщена к материалам дела. Там нет ржавчины, и она толстостенная. Сейчас будем проводить соответствующую экспертизу, посмотреть, почему произошел — там труба не порвана была в разные стороны, то есть не разрыв, а свищевая щель», — уточнил Меняйло.

Он также добавил, что произошел «свищевой прорыв». «Тут никто ничего не сверлил, и никто никаких действий, внешнего воздействия на эту трубу не было», — заверил он.

Ранее 10 августа сообщалось, что в больнице скорой помощи во Владикавказе вновь возникли проблемы с кислородным оборудованием. Давление кислорода упало, были подключены резервные системы.

9 августа в клинической больнице в Северной Осетии из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов с COVID-19. Как заявили власти, двое из них скончались не из-за аварии. Как добавили в региональном Минздраве, основной причиной произошедшего стал системный сбой. Главврача медучреждения Владимира Плиева подозревают в халатности. По версии следствия, он якобы знал о проблемах с системой подачи кислорода, однако бездействовал.