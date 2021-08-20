Больница во Владикавказе прекратила прием пациентов после ЧП с кислородом

Больница во Владикавказе, где 9 человек погибли от нехватки кислорода, прекратила прием

Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе, где девять человек погибли от нехватки кислорода, прекратила прием пациентов. Об этом сообщил Telegram-канал Минздрав Северной Осетии.

Всех больных с диагнозом COVID переводят в Республиканскую клиническую больницу (РКБ). Для них в одном из корпусов лечебницы власти развернули 460 инфекционных и 42 реанимационные койки.

В Минздраве Северной Осетии добавили, что продолжат оказывать экстренную помощь в полном объеме, но отделения больницы распределят по другим медицинским организациям региона.

О прорыве кислородной трубы в больнице в Северной Осетии стало известно вечером 9 августа. В результате скончались 11 человек в возрасте от 47 до 85 лет. При этом, по данным Telegram-канала Mash, массовые смерти были зафиксированы и до аварии. Сообщается, что за три дня в больнице погибли 35 человек. У 24 из них был диагноз COVID-19 и пневмония, все погибшие были на ИВЛ.