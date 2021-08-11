Пациент с COVID-19 умер после скачка электроэнергии в реанимации

Пациент коронавирусного госпиталя в Абхазии умер после скачка электроэнергии в реанимации, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Отмечается, что в результате происшествия были обесточены две палаты, нарушена работа аппаратов искусственной вентиляции легких. «В Гудаутском ковидном госпитале из-за скачка электроэнергии были обесточены две реанимационные палаты. Один пациент умер, еще трое в тяжелом состоянии», — пояснили в ведомстве.

В больницу прибыл заместитель генерального прокурора Абхазии, проводится доследственная проверка. Также на месте находится министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Ранее, 9 августа, в клинической больнице в Северной Осетии из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов с COVID-19. Как сообщили власти региона, они скончались не из-за аварии. Главврача медучреждения Владимира Плиева заподозрили в халатности. Как считает следствие, он якобы знал о проблемах с системой подачи кислорода, однако бездействовал. Пресс-секретарь Минздрава Северной Осетии Стэлла Джихаева заявила, что кислородная система в больнице Владикавказа, где произошло ЧП, не предполагала резервной линии.

