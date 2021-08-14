Главврача больницы Владикавказа отправили под домашний арест

Суд отправил главврача больницы в Северной Осетии Плиева под домашний арест на два месяца

Главный врач клинической больницы во Владикавказе Владимир Плиев, где 9 августа из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов, отправлен под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства подтвердил, что Ленинский районный суд арестовал главврача. Плиева задержали 10 августа по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Плиев направлял министру здравоохранения Северной Осетии письма, в которых предупреждал о проблемах с кислородом. В пресс-службе министерства эту информацию подтвердили и отметили, что вопрос уже решался: деньги на строительство второй кислородной линии были выделены.

О прорыве кислородной трубы в больнице в Северной Осетии стало известно вечером 9 августа. В результате скончались 11 человек в возрасте от 47 до 85 лет. Главврача медучреждения Владимира Плиева заподозрили в халатности. Как считает следствие, он якобы знал о проблемах с системой подачи кислорода, однако бездействовал.