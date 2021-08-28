Власти подтвердили гибель одного человека в больнице Ярославля

В больнице Ярославля погиб один человек, смерть не связана с пожаром, заявили власти

Правительство Ярославской области подтвердило гибель одного человека в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы № 3. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации властей, причина смерти пациента не связана с пожаром, который произошел в медучреждении. Там добавили, что всего из-за возгорания эвакуировали семь человек, на данный момент очаг задымления ликвидирован.

Источник агентства также подтвердил, что в больнице погиб один человек. За жизнь еще двоих пациентов борются врачи. При этом он рассказал, что отключение подачи кислорода произошло в результате возгорания.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в больнице Ярославля погибли три человека. По информации телеканала РЕН ТВ, пациенты умерли из-за отключения аппаратов ИВЛ, которые перестали работать при возгорании. Причиной пожара могло стать возгорание матраса, сообщили в МЧС.

